Экономика В Украине наличный курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

2024-02-01 15:37

Курс гривны продолжает укрепляться на наличном рынке по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга в четверг, 1 февраля.

Средний курс продажи доллара снизился еще на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 5 копеек - до 41,65 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,70 грн, а евро - по 41,00 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 37,55-37,59 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Накануне Национальный банк резко снизил курс доллара до уровня 37,5627 грн (-0,3119 грн). Курс евро составляет 40,7067 грн за 1 евро (-0,3778 грн).

subscriber subscriber

Еще по теме

Лидеры Евросоюза единогласно одобрили выделение для Украины 50 млрд евро

2024-02-01 13:35

Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2024-01-30 14:32

Решение о помощи Украине на 50 млрд евро поддерживают все 27 стран-членов ЕС, - Шмыгаль

2024-01-27 08:30

Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро

2024-01-26 17:32

Еще новости в разделе "Экономика"

В Украине наличный курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

2024-02-01 15:37

За месяц в Украине заметно подешевел сжиженный газ для авто

2024-02-01 09:31

Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня

2024-01-30 14:32

ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ ДО 6 ГРН

2024-01-30 11:33
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В Украине наличный курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро 2024-02-01 15:37
За месяц в Украине заметно подешевел сжиженный газ для авто 2024-02-01 09:31
Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь - точный курс валют на сегодня 2024-01-30 14:32
ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ МОГУТ ПОВЫСИТЬ ДО 6 ГРН 2024-01-30 11:33