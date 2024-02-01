Экономика В Украине наличный курс гривны продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро

2024-02-01 15:37

Курс гривны продолжает укрепляться на наличном рынке по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга в четверг, 1 февраля.

Средний курс продажи доллара снизился еще на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро упал на 5 копеек - до 41,65 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 37,70 грн, а евро - по 41,00 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 37,55-37,59 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Накануне Национальный банк резко снизил курс доллара до уровня 37,5627 грн (-0,3119 грн). Курс евро составляет 40,7067 грн за 1 евро (-0,3778 грн).