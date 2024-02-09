Спорт Тайсон Фьюри заявил, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру

2024-02-09 12:29

Тайсон Фьюри заявил, что уже запланировал себе провести по меньшей мере пять поединков. И у всех, конечно же, победить.

"Я постоянно слышу разговоры от людей о том, что мне следует завершить карьеру, что я скоро уйду на пенсию или что-то такое. Я не ухожу на пенсию. У меня есть два поединка с Усиком за звание абсолютного чемпиона, два, потом я собираюсь сразиться с Эй Джеем, по крайней мере один раз, возможно, два, если будет матч-реванш, если он захочет, после того как я его побью.

Потом я снова собираюсь сразиться с Нганну, и это только начало. Это 5 боев, чтобы разжечь аппетит. Я никуда не ухожу. В 35 лет и на высоте сил", - сказал Фьюри.

Напомним, бой Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако он был отложен из-за рассечения, которое британец получил в спарринге. Теперь поединок назначен на 18 мая в Саудовской Аравии.