Спорт Промоутер Тайсона Фьюри пожаловался на давление из-за постоянных переносов боя с Усиком

2024-02-13 13:35

Очевидно, что не только украинцам и поклонникам Александра Усика надоели постоянные переносы поединка между Тайсоном Фьюри и украинским чемпионом мира.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил о давлении со стороны руководящих органов в боксе. По словам функционера, он не сомневается в проведении поединка, поскольку обе команды также должны следовать указаниям руководящих организаций.

"Рассечения, кровь всегда выглядят нехорошо, но через пару-тройку недель это может восприниматься совсем иначе. Я уверен так же, как и Тайсон. Он не собирается ориентировать себя на то, что дата снова сорвется.

В боксе есть руководящие органы, и они оказывают давление на нас. Они хотят увидеть бой за пояса. Поэтому поединок должен состояться в день, который запланирован. Более чем уверен, что все сложится", - приводит слова Уоррена Sky Sports.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.