Экономика После недельного падения гривна начала укрепляться по отношению к доллару и евро

2024-02-16 14:35

Курс гривны начал расти по отношению к доллару и евро на наличном рынке после недельного падения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.



Средний курс продажи доллара снизился на 10 копеек, до 38,30 гривны, а курс евро упал на 15 копеек – до 41,50 гривны.



Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 37,80 грн., а евро – по 40,80 грн.



На межбанке американская валюта находится на уровне 38,05-38,07 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 9 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.



Между тем, Национальный банк Украины накануне повысил курс доллара до максимума за последний месяц – 38,1734 грн (+0,0470 грн). Евро сегодня стоит 40,8684 грн (-0,2528 грн).