Экономика Нацбанк резко повысил официальный курс доллара - обновлен исторический максимум

2024-02-20 09:24

Национальный банк Украины резко повысил официальный курс доллара в начале новой рабочей недели. Обновлен его исторический максимум, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс на 20 февраля установлен на уровне: 38,2847 грн за 1 доллар (+0,3128 грн). Предыдущий рекорд составлял 38,2253 грн/доллар.

В свою очередь, курс евро в производство будет составлять 41,2403 гривны за 1 евро (+0,3484 грн).

На межбанке американская валюта подорожала на 22 копейки - до 38,27-38,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке доллар поднялся на 40 копеек - до 38,50 грн/доллар.

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