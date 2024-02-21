Экономика НБУ второй день подряд повысил курс доллара до исторического максимума

2024-02-21 09:35

Национальный банк Украины второй день подряд повысил курс доллара до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс на 21 февраля установлен на уровне 38,4756 грн (+0,1909 грн). Высший курс был только накануне – 38,2847 гривны за доллар.

В свою очередь евро  будет стоить 41,5421 грн (+0,3018 грн).

На межбанке американская валюта подскочила в цене на 26 копеек, до 38,53-38,55 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке доллар поднялся еще на 35 копеек, до 38,75 грн/доллар.

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ЕС выделил €83 млн на гуманитарную помощь Украине 2024-02-20 22:15
Нацбанк резко повысил официальный курс доллара - обновлен исторический максимум 2024-02-20 09:24