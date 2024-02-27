Спорт Украинский форвард Артем Довбик заинтересовал топовые клубы Англии и Германии

2024-02-27 13:35

Украинский форвард Артем Довбик, скорее всего, оставит этим летом ряды Жироны. В этом уверен журналист ESPN Экрем Конур.

По данным инсайдера, нападающий сборной Украины уже сейчас заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

Основными претендентами на голеадора являются, прежде всего, три представителя Английской премьер-лиги - Арсенал, Ньюкасл и Вест Хэм. Кроме английских грандов в потенциальном трансфере легионера каталонского клуба заинтересованы команды из Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.

Напомним, в этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 23 матча, отличившись 14 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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