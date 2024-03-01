Спорт Килиан Мбаппе переходит в Реал, но играть будет не один, а с 17-летним братом

2024-03-01 19:31

С трансфером Килиана Мбаппе в Реал все практически решено, в ближайшее время форвард переедет в Мадрид окончательно.

Также футболист ПСЖ решил забрать на новое место работы и своего брата. Форвард и его семья попросили Реал вместе с ним подписать и его брата Этана, сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito TV.

Отмечается, что мадридский клуб согласился на нетривиальное условие.

"Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, однако за несколько дней до окончательного подписания семья футболиста успела сделать Реалу подобное предложение.

Это добавленная к предварительному контракту клауза не противоречит его основной сути. Семья Мбаппе и сам футболист несколько дней назад попросили Реал также вовлечь его брата Этана. Реал после раздумий ответил согласием", - утверждает журналист Эдуардо Инда.

Отметим, что 17-летний Этан Мбаппе в этом сезоне сыграл 1 минуту за ПСЖ в Лиге 1 и 39 в Кубке Франции.

subscriber subscriber

Еще по теме

Захват Авдеевки стоил врагу потери почти 50 тысяч солдат и более 1300 единиц техники

2024-02-19 10:27

Некоторое оружие от США таки поступает в Украину благодаря предыдущим контрактам

2024-02-17 11:30

Украинский голкипер Андрей Лунин намерен остаться в мадридском Реале

2024-01-19 17:32

Украина заключила с Rheinmetall новый контракт на поставку танков Leopard

2023-11-15 11:21

Еще новости в разделе "Спорт"

Килиан Мбаппе переходит в Реал, но играть будет не один, а с 17-летним братом

2024-03-01 19:31

Украинский форвард Артем Довбик заинтересовал топовые клубы Англии и Германии

2024-02-27 13:35

Промоутер Тайсона Фьюри пожаловался на давление из-за постоянных переносов боя с Усиком

2024-02-13 13:35

Босния и Герцеговина – Украина: букмекеры назвали фаворита полуфинала плей-офф отбора Евро-2024

2024-02-12 17:37
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Килиан Мбаппе переходит в Реал, но играть будет не один, а с 17-летним братом 2024-03-01 19:31
Украинский форвард Артем Довбик заинтересовал топовые клубы Англии и Германии 2024-02-27 13:35
Промоутер Тайсона Фьюри пожаловался на давление из-за постоянных переносов боя с Усиком 2024-02-13 13:35
Босния и Герцеговина – Украина: букмекеры назвали фаворита полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 2024-02-12 17:37