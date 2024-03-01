Спорт Килиан Мбаппе переходит в Реал, но играть будет не один, а с 17-летним братом

2024-03-01 19:31

С трансфером Килиана Мбаппе в Реал все практически решено, в ближайшее время форвард переедет в Мадрид окончательно.

Также футболист ПСЖ решил забрать на новое место работы и своего брата. Форвард и его семья попросили Реал вместе с ним подписать и его брата Этана, сообщает RMC Sport со ссылкой на El Chiringuito TV.

Отмечается, что мадридский клуб согласился на нетривиальное условие.

"Мбаппе придет не один. Предварительный контракт был подписан две недели назад, однако за несколько дней до окончательного подписания семья футболиста успела сделать Реалу подобное предложение.

Это добавленная к предварительному контракту клауза не противоречит его основной сути. Семья Мбаппе и сам футболист несколько дней назад попросили Реал также вовлечь его брата Этана. Реал после раздумий ответил согласием", - утверждает журналист Эдуардо Инда.

Отметим, что 17-летний Этан Мбаппе в этом сезоне сыграл 1 минуту за ПСЖ в Лиге 1 и 39 в Кубке Франции.