Экономика Озвучена реальная сумма ущерба, нанесенного рашистами инфраструктуре Украины

2024-03-04 12:28

Из-за вражеских атак убытки инфраструктуры Украины достигли колоссальных цифр. Об этом сообщает проект UA War Infographics.

Отмечается, что в денежном эквиваленте ущерб от повреждения и разрушения зданий и инфраструктуры составляет 153 миллиарда долларов. Однако с каждым днем войны эта цифра растет.

В разрезе областей, наибольший ущерб біл нанесен Донецкой области. Ущерб в регионе оценивается в 38,7 млрд долларов. Второе место заняла Харьковщина - там убытки составляют 27,8 млрд долларов. Луганской области нанесен ущерб от разрушений инфраструктуры - 17,8 млрд долларов. Запорожская область понесла потери на 13,5 млрд долларов, Херсонская область на 12,6 млрд долларов, Киевская область на 11,2 млрд долларов.

Ущерб инфраструктуры Сумской и Николаевской областей оценивают в 5,5 и 5,6 млрд долларов соответственно. В Черниговской области эта отметка достигла 3 млрд долларов, в Днепропетровской - 2,9.

В то же время есть две области, где ущерб инфраструктуры в результате войны не зафиксирован. Это Тернопольская и Черновицкая области.

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