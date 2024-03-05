Экономика В начале недели гривна начала снижаться по отношению к доллару и евро - курс валют на сегодня

2024-03-05 10:26

Курс гривны продолжил снижение по отношению к доллару и евро в начале новой рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Официальный курс доллара дорожает второй день подряд. На сегодня его курс установлен на уровне 38,3135 грн (+0,1560 грн). Курс евро поднялся еще больше - до 41,5433 грн (+0,2798 грн).



Сегодня на межбанке курс американской валюты вырос на 11 копеек - до 38,28-38,30 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек - до 38,60 грн/доллар.