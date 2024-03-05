Спорт Энтони Джошуа уже не сильно верит, что бой Усик - Фьюри вообще состоится

2024-03-05 12:27

Энтони Джошуа высказался о запланированном на 18 мая бое между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Бывший чемпион мира заявил, что особо не задумывается об этом поединке, поскольку, по его мнению, он может вообще не состояться.

"Я каждый день с нетерпением жду, когда вернусь в зал и продолжу развивать свои навыки. За одиннадцать месяцев я провел четыре поединка и чувствую, что становлюсь сильнее, нахожу свой тайминг и ритм.

Я не слишком переживаю о Фьюри и Усике. Кто знает, вообще ли они выйдут в ринг?" - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был состояться 17 февраля, но Фьюри получил рассечение в спарринге. В итоге поединок был перенесен на 18 мая.