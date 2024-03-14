Экономика На наличном рынке доллар и евро снова подорожали - курс валют на сегодня

2024-03-14 13:35

Курс гривны ускорил снижение по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара подскочил на 25 копеек, до 38,90 гривны, а курс евро вырос на 30 копеек, до 42,60 гривны.

Обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 38,40 грн., а евро – по 41,90 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 38,56-38,60 грн/доллар (купля-продажа) – рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день. Национальный банк Украины третий день подряд повысил курс доллара до 38,4924 грн (+0,1099 грн). Курс евро составляет 42,0414 грн (+0,0855 грн).