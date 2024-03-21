Экономика Стало известно, на что будут потрачены 4,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС

2024-03-21 09:31

Государственный бюджет Украины вчера уже получил первый транш в пределах переходного финансирования в размере 4,5 млрд евро в соответствии с финансовым инструментом Евросоюза Ukraine Facility.

"Привлеченные средства помогут своевременно и в полном объеме профинансировать первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Указано, что в рамках переходного финансирования перед Украиной в повестке дня стоит пять реформ в следующих сферах: управление государственными финансами, борьба с коррупцией и развитие бизнес-среды и т.д.

Следующий транш размером в 1,5 млрд евро Украина может получить уже в апреле по результатам удовлетворительного выполнения таких реформ и положительной оценки Еврокомиссии.