Экономика В Украине резко подорожали доллар и евро – курс валют

2024-05-28 09:24

Курс гривны существенно снизился в первый день новой недели по отношению к доллару и евро в обменниках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся сразу на 30 копеек до 40,55 грн, курс евро вырос на 25 копеек - 44,00 грн.

Сегодня в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,00 грн., а евро - по 43,30 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,15-40,18 грн/доллар (купля-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

В прошлую пятницу Нацбанк впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен - до 40,1153 грн за 1 доллар (+0,1948 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 24 мая - 39,9205.

Курс евро сегодня составляет 43,491 грн (+0,1773 грн). Это тоже новый рекорд. Предыдущий максимум был установлен 24 мая - 43,3137 грн.

Также стало известно, что за прошедшую неделю НБУ увеличил продажи валюты на межбанке почти на 40% - до 683,93 млн долларов. В целом с начала года регулятор продал 10,2 млрд долларов, а купил - всего 105 млн долларов.