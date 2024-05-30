Экономика На наличном рынке доллар и евро продолжают быстро дорожать - курс валют на сегодня

2024-05-30 08:26

Курс гривны продолжает рекордное падение по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине за минувшие сутки поднялся еще на 35 копеек до 41,10 грн, а курс евро подскочил на 40 копеек - до 44,70 грн.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 грн, а евро - по 44,00 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,42-40,45 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Днем ранее Нацбанк в шестой раз повысил курс доллара к гривне до исторического максимума - 40,3958 грн (+0,0946 грн). В свою очередь курс евро составляет 43,9708 грн (+0,2118 грн). 

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