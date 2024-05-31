Экономика Курс валют: Длительное подорожание доллара и евро на наличном рынке приостановлено

2024-05-31 11:32

Курс гривны немного вырос по отношению к доллару и евро в обменных пунктах после длительного падения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,05 гривен, а курс евро упал на 10 копеек - до 44,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,50 грн, а евро - по 43,90 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,49-40,52 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Ранее Нацбанк в седьмой раз повысил курс доллара к гривне до исторического максимума - 40,4832 грн (+0,0874 грн). Курс евро сегодня составляет 43,9202 грн (-0,0506 грн).