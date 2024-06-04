Экономика Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют

2024-06-04 08:25

Курс гривны продолжает вторую неделю подряд снижаться по отношению к доллару на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс доллара в продаже поднялся еще на 8 копеек - до 41,11 гривны. Обменники покупают американскую валюту за 40,56 гривны.

Между тем средний курс евро в продаже потерял 1 копейку и теперь составляет 44,88 гривны. В покупке средний курс - 44,30 грн за 1 евро (+0,04 гривны).

На межбанке американская валюта находится на отметках 40,56-40,58 гривны за доллар (покупка/продажа). Это на 3 копейки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий банковский день.

В прошлую пятницу Нацбанк установил официальный курс на отметке 40,5373 грн за 1 доллар (+0,0372 гривны). Это было очередное рекордное значение.

Официальный курс евро на сегодняшний день - 43,985 грн, и это так же очередной исторический максимум.