Экономика В НБУ заявили, что рост курса валют спровоцировал резким повышению спроса среди населения

2024-06-06 09:31

В мае чистый спрос клиентов на иностранную валюту по безналичным операциям увеличился на 41% из-за увеличения бюджетных расходов, что связано с поступлениями международной помощи в марте-апреле. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий регулятора.

"Кроме того, в течение последней недели мая наблюдались значительные ситуативные всплески спроса на валюту, отразившиеся на курсовой динамике", - говорится в сообщении.

По мнению Нацбанка, на курсовую динамику также повлияло истечение в середине мая периода, когда было наложение двух предельных сроков расчета по экспорту аграрной продукции. На фоне исчерпания урожая в прошлом году это снизило объем предложения валюты.

"Такое изменение рыночной конъюнктуры - усиление спроса на валюту с одновременным сокращением предложения - привело к соответствующему ослаблению обменного курса гривны. Со своей стороны Национальный банк покрывал структурный дефицит иностранной валюты и сглаживал чрезмерные колебания курса", - объяснил регулятор.