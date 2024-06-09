Экономика Мировые цены на продовольствие растут 3 месяца подряд, - FAO

2024-06-09 21:40

Мировые цены на продовольственном рынке продолжают рост третий месяц подряд.

Так, Индекс цен FAO в мае составил 120,4. Этот показатель на 0,9% больше, чем в апреле. Хотя следует также отметить, что в годовом исчислении индекс показал сокращение на 3,4%, в сравнении с маем 2023 года.

Среди показателей по отдельным отраслям наибольший «вклад» в общий рост индекса внес рост цен на зерновые, который в мае составил 6,3%. В FAO рост цен на зерновые связывают «с наблагоприятными посевными условиями среди основных производителей – в Северной Америке, Европе, Черноморском регионе».

Кроме того, в мае также увеличился индекс цен на молочную продукцию – на 1,8%. В FAO рост цен на молокопродукты связывают «с опасениями по поводу сокращения производства в Западной Европе».

В то же время, в мае существенно упали цены на сахар – на 7,5%. В FAO снижение цен на сахар поясняют «ожиданиями на хорошие новые урожаи в Бразилии».

Кроме того, в мае сократились также цены на растительное масло – на 2,4%. В FAO видят в снижении цен роль урожаев пальмового масла.

В FAO сохранили прогноз по производству зерновых в 2024\2025 МГ на уровне 2,846 миллиардов тонн. В частности, рост по ячменю, рису и сорго, как предполагают в FAO, может отчасти «компенсировать» сокращение по пшенице и кукурузе.

Мировой спрос на зерновые в 2024\2025МГ по оценкам FAO, увеличился на 0,5% до 2,851 миллиардов тонн.

В FAO также заявили про рост мировых запасов зерновых в 2024\2025МГ на 1,5% до 897 миллионов тонн.