Спорт Сергей Ребров пояснил, почему в матче против Молдовы сборная не будет пытаться победить любой ценой

2024-06-11 14:32

В матче против сборной Молдовы Украина не будет пытаться победить любой ценой. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров.

По словам наставника, он также позволит проявить себя в сегодняшнем матче тем, кто еще не выходил на поле в предыдущих товарищеских поединках. В частности, место в воротах будет доверено Андрею Лунину.

"Очень важно давать возможность сыграть всем футболистам. Нельзя, чтобы игрок приехал в расположение сборной и вообще не сыграл в товарищеском матче. Все получили шанс, будут иметь шанс завтра. Не знаю, какой состав является основным, а какой - неосновным.

В любом случае результат важен, но он не выходит на первый план. Мы проводили ротацию, предоставили игровое время всем футболистам. Сейчас идет нормальная планомерная подготовка к Евро.

Завтра будет играть Лунин, все получили шанс. У нас очень хорошие вратари, играющие на высоком уровне. Я доволен конкуренцией, которая есть на этой позиции.

Я смотрел много матчей Молдовы, это очень крепкая команда. Я видел игру против Польши, когда молдаване проигрывали - 0:2 и вырвали победу. Эта команда заняла четвертое место в группе, но заслуживала большего. Завтра мы будем очень серьезны, для нас это последняя встреча перед стартом на Евро.

Почему это не очень серьезный соперник, если он обыграл Польшу? Оценивать количество побед в отборочном турнире? Все поединки для нас очень важны. Различные соперники с разной манерой игры. Я с большим уважением отношусь к сборной Молдовы, пересмотрел многие ее матчи. Я считаю, что это очень крепкая команда", - цитирует Реброва УАФ.

Товарищеский матч Молдова - Украина начнется 11 июня в 19:00 по киевскому времени.

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