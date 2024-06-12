Экономика В Украине снова быстро дорожают доллар и евро - курс валют

2024-06-12 12:28

Курс гривны продолжил снижение по отношению к доллару в обменниках, но немного укрепился по отношению к евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга врынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 10 копеек - до 40,90 гривны, а курс евро упал на 5 копеек - до 44,35 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,40 грн, а евро - по 43,55 грн.

На межбанке американская валюта сейчас находится на уровне 40,49-40,52 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Вчера Нацбанк третий день подряд повысил курс доллара по отношению к гривне - до уровня 40,4246 грн (+0,1761 грн). Курс евро составляет 43,4726 грн (-0,3983 грн).

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