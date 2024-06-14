Экономика Курс гривны снова начал снижаться по отношению к доллару и евро

2024-06-14 13:30

Курс гривны немного снизился по отношению к доллару и возобновил снижение по отношению к евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек - до 40,95 гривны, а курс евро вырос на 15 копеек - до 44,45 гривны.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,45 гривны, а евро - по 43,75 гривны.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,53-40,57 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Национальный банк Украины вчера снизил курс доллара по отношению к гривне после роста в течение четырех дней подряд - 40,4441 грн (-0,0737 грн). Официальный курс евро сегодня составляет 43,5320 грн (+0,0726 грн).

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