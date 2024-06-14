Спорт После перехода в Реал Килиан Мбаппе будет купаться в деньгах - бонус игрока составил 150 млн евро

2024-06-14 17:29

После перехода в мадридский Реал Килиан Мбаппе теперь точно будет купаться в деньгах. По данным The Telegraph, для того чтобы форвард предпочел именно чемпионов Испании, руководство клуба согласилось платить футболисту сумасшедшие деньги.



Издание пишет, что подписной бонус француза составил космические 150 млн евро. Понятно, что такую ​​сумму клуб не может выплатить одним платежом.



Мадридский клуб обязался выплатить все деньги в течение следующих 5 лет, именно на столько рассчитан контракт футболиста. И это без учета самой зарплаты форварда, которая составит еще по 15 млн евро ежегодно.



Таким образом, пребывание Мбаппе в команде обойдется руководству мадридцев как минимум в 45 млн евро ежегодно, о других бонусах, прописанных в соглашении, пока не известно.