Политика Боррель о требованиях путина: агрессор не может диктовать условия прекращения огня

2024-06-16 10:30

 

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлемыми требования российского правителя Владимира Путина, напомнив, что на самом деле он не имеет никакой заинтересованности в мире.

Источник: Боррель в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Топ-дипломат ЕС отметил, что агрессия России против Украины "не демонстрирует реального интереса к миру".

Прямая речь: "Неприемлемые требования Путина имеют целью легитимизировать вторжение и подорвать мирные усилия, тогда как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня".

Больше деталей: Боррель напомнил, что условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи "о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине", которую поддержала 141 страна.

Что предшествовало: В пятницу глава Кремля Владимир Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что своим так называемым ультиматумом для начала "мирных переговоров" Путин имеет целью сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Президент Владимир Зеленский сравнил предложение Путина с действиями нацистской Германии.

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