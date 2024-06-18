Спорт Сергей Ребров публично принес извинения за слабую игру сборной в стартовом матче Евро-2024

2024-06-18 14:32

Сборная Украины плохо сыграла в стартовом матче Евро-2024 против Румынии. Это после поединка признал главный тренер украинской команды Сергей Ребров.

По словам наставника, все его подопечные извиняются за провальный старт. Специалист также пообещал лучше подготовиться и отыграть в поединке против Словакии.

"Владение мячом - это лишь один из компонентов игры. Очевидно, что сегодня были разные составляющие игры. Мы владели мячом, но не создавали моментов. Если ты выигрываешь в одном компоненте, а проигрываешь в другом, тогда имеешь гораздо меньше шансов. Такого результата никто не ожидал. Впереди нас ждет очень серьезная игра. Ребята сами побеседовали в раздевалке, попросили меня выйти. Со своей стороны мы сразу указали на ошибки, но нужно делать анализ. Мы должны быстро реагировать, поговорить между собой и подготовиться к следующей, не менее важной встрече.

Если команда соперников победила, их тактика сработала. Сначала они действовали на контратаках, находили длинные передачи. Футбол - это о результате. После первого гола соперники обрели уверенность. Румыния - хорошая команда. Я говорил перед матчем, что это футбольная нация. Они умеют играть в футбол, и они сегодня это показали. Теперь мы должны сосредоточиться на следующей игре против Словакии.

Представлять Украину на этом турнире - очень важно для нашей страны, для защитников нашего государства. Наши игроки получали много сообщений после победы над Исландией. Но мы должны забыть о том, что было раньше и концентрироваться на Евро, показывать наш максимум. Если мы этого не покажем, тогда нам будет очень тяжело, ведь мы играем против лучших футболистов из своих стран. Неважно, кого называют фаворитом, ведь футбол - это о том, что ты показываешь сегодня, а не вчера или в прошлом году. К сожалению, мы не показали своего уровня, и теперь должны серьезно подготовиться к следующему поединку.

Уверен, все наши футболисты сейчас извиняются за такую ​​игру. Они ощущают, что сделали недостаточно. Мы представляем сильную страну, сильную нацию, борющуюся за свою свободу. Сейчас мы должны очень серьезно подготовиться и показать другую сборную Украины в матче со Словакией", - цитирует Сергея Реброва УАФ.