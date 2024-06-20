Экономика Гривна заметно укрепилась по отношению к доллару - новый курс валют

2024-06-20 09:31

Курс гривны постепенно растет по отношению к доллару в обменных пунктах. Американская валюта упала ниже психологического рубежа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине упал еще на 5 копеек до 40,95 гривен, а курс евро остался стабильным - 44,25 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,50 грн, а евро по 43,55 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,56-40,60 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Между тем, Национальный банк снизил курс доллара к гривне уже третий день подряд до уровня - 40,5493 грн (-0,0992 грн.). Курс евро сегодня составляет 43,4486 грн (-0,0880 грн).

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Экономика

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Украина находится на грани дефолта — Reuters 2024-06-18 17:37
Экономика Великобритании продолжает находиться в стагнации 2024-06-17 16:10
В США продолжают падать цены на продукты, - Минфин 2024-06-17 16:06