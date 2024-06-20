Экономика Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро - курс валют на наличном рынке

2024-06-20 15:37

Курс гривны продолжает расти по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 5 копеек до 40,90 гривен, а курс евро тоже упал на 5 копеек до 44,25 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,40 грн, а евро - по 43,50 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,52-40,54 грн/доллар (купля-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Накануне Национальный банк Украины снизил курс доллара по отношению к гривне четвертый день подряд - до уровня 40,5381 грн (-0,0112 грн). Курс евро составляет 43,5744 грн (+0,1258 грн).