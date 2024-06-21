Спорт Соперник киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов остался без важного преимущества

2024-06-21 09:29

Соперник киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов остался без важного преимущества в домашнем матче против столичного гранда.



Напомним, что по результатам жеребьевки украинскому столичному клубу предстоит встреча с сербским Партизаном в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов.



Однако Партизан по-прежнему находится под санкциями от УЕФА, поэтому домашний матч сербская команда проведет при пустых трибунах. Об этом сообщил спортивный директор сербского клуба Ивица Краль.



"Мы знаем, что против Киева будет тяжело, но Партизан - великий клуб, и мы всегда были готовы к таким матчам. Динамо - команда с традициями и исключительным составом.



К сожалению, мы будем играть домашний матч без зрителей из-за запрета УЕФА на одну игру, наложенную в прошлом сезоне. Какие уж тут могут быть сомнения в том, что присутствие болельщиков привносит особую привлекательность в любое соревнование", - приводит Краля официальный сайт Партизана.