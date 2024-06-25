Экономика После шести дней стабильности курс доллара снова начал повышаться

2024-06-25 12:27

Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Доллар подорожал после понижения в течение шести рабочих дней подряд, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс на вторник, 25 июня, установлен на уровне 40,5505 грн за доллар (+0,1027 грн).

Курс евро составит 43,5188 грн за евро (+0,2841 грн).

На межбанке курс вырос на 15 копеек - до 40,58-40,61 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

На наличном рынке курс доллара не изменился - 40,85 гривны.

Напомним, за май курс вырос на 2,1% - до 40,50 грн/доллар. В конце мая официальный курс доллара неоднократно обновлял исторические максимумы. С начала 2024 года курс доллара вырос на 6,6%.

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Экономика

После шести дней стабильности курс доллара снова начал повышаться 2024-06-25 12:27
Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" 2024-06-20 19:15
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