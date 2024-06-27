Спорт Сергей Ребров пояснил, что помешало нашей сборной пробиться в плей-офф Евро-2024

2024-06-27 11:34

Сборная Украины по футболу не сумела пробиться в плей-офф Евро-2024 и завершает турнир после ничьей 0:0 сыграв с Бельгией в третьем туре. Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, подводя итоги игры, акцентировал именно на решающем значении поражения от румын в первом туре, пишет Суспільне.

"Каждая команда иногда совершает ошибки и в игре со Словакией я видел, что мы реагируем на них, и пытаемся что-то сделать. Поэтому я думаю, что, к сожалению, мы не попали дальше в плей-офф, потому что мы действительно потеряли очень важные очки в матче с Румынией. Не только очки, но и голы", - заявил Ребров.

Тренер отметил, что тактическая схема 5-3-2, которую он задействовал в игре с Бельгией, была вынужденной мерой.



"Я не считаю, что мы играли в пять защитников. Если посмотреть каждый, каждый момент игры мы играли четыре, четыре, два. Сначала мы не планировали играть в центральных защитников, но когда получил травму Мудрик, мы решили играть так, потому что действительно, нужно было больше нагрузки на штрафную площадку. Поэтому первый раз мы только попробовали.



Ребров добавил, что продолжает видеть перспективу в этой сборной Украины из-за достаточно молодого возраста ее игроков.