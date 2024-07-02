Экономика Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют

2024-07-02 11:33

Курс гривны немного снизился по отношению к доллару и евро на наличном рынке в начале нового месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек до 40,85 гривен, а курс евро тоже вырос на 5 копеек - 44,00 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,35 грн, а евро - по 43,30 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,53-40,55 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Нацбанк снизил курс доллара по отношению к гривне на первый день нового месяца - 40,4542 грн (-0,0832 грн). Курс евро сегодня составляет 43,2658 грн (-0,0889 грн).

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После шести дней стабильности курс доллара снова начал повышаться 2024-06-25 12:27
Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" 2024-06-20 19:15
Гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро - курс валют на наличном рынке 2024-06-20 15:37