Экономика Валютный ажиотаж спал - украинцы перестали массово скупать доллары в банках

2024-07-05 09:29

Население Украины в июне продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1,483 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,456 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Чистая покупка валюты составила 972,3 млн долларов.

Объем покупки сократился по сравнению с маем на 6,1%, когда украинцы купили 1,036 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 5,238 млрд долларов.


Напомним, в июне НБУ немного сократил интервенции для поддержки гривны и продал на межбанке 2,986 млрд долларов. Это на 2,8% меньше, чем в мае (3,072 млрд долларов). С начала года регулятор продал 14,170 млрд долларов.

subscriber subscriber

Еще по теме

За сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений

2024-07-03 13:34

Вместо членства в НАТО: какую альтернативу союзники могут предложить Украине – The Hill

2024-07-02 17:37

Истребители F-16: Нидерланды в скором времени поставят Украине первый самолет

2024-07-02 16:48

Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют

2024-07-02 11:33

Еще новости в разделе "Экономика"

Польша значительно ограничила доходы Беларуси от транзита китайских товаров

2024-07-05 12:29

Валютный ажиотаж спал - украинцы перестали массово скупать доллары в банках

2024-07-05 09:29

Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют

2024-07-02 11:33

После шести дней стабильности курс доллара снова начал повышаться

2024-06-25 12:27
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Польша значительно ограничила доходы Беларуси от транзита китайских товаров 2024-07-05 12:29
Валютный ажиотаж спал - украинцы перестали массово скупать доллары в банках 2024-07-05 09:29
Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют 2024-07-02 11:33
После шести дней стабильности курс доллара снова начал повышаться 2024-06-25 12:27