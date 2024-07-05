Экономика Валютный ажиотаж спал - украинцы перестали массово скупать доллары в банках

2024-07-05 09:29

Население Украины в июне продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1,483 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,456 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Чистая покупка валюты составила 972,3 млн долларов.

Объем покупки сократился по сравнению с маем на 6,1%, когда украинцы купили 1,036 млрд долларов. С начала года украинцы купили в банках 5,238 млрд долларов.



Напомним, в июне НБУ немного сократил интервенции для поддержки гривны и продал на межбанке 2,986 млрд долларов. Это на 2,8% меньше, чем в мае (3,072 млрд долларов). С начала года регулятор продал 14,170 млрд долларов.