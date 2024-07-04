Мир В Париже совершено групповое нападение на представительницу правительства

2024-07-04 15:37

В Париже неизвестные совершили нападение на представительницу правительства Франции Приску Тевено, сообщает Politico.

Депутат и член партии Возрождение президента Эммануэля Макрона расклеивала предвыборные плакаты в своем избирательном округе в О-де-Сен, когда на нее напала группа людей.

Представитель правительства не пострадала, но член ее команды был доставлен в больницу со сломанной челюстью. Несколько человек были задержаны.

"Сегодня вечером на кандидата Приску Тевено и членов ее предвыборной команды напали четыре человека в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты. Насилию и запугиванию нет места в нашей демократии. Им нет места в нашей Республике", - заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.

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