Экономика Доллар и евро в Украине продолжают дорожать - точный курс валют

2024-07-12 09:29

Курс гривны снова немного снизился по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 5 копеек - до 41,05 гривны, а курс евро вырос на 10 копеек - до 44,60 гривны.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,55 гвн, а евро - по 43,70 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,84-40,86 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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Экономика

Доллар и евро в Украине продолжают дорожать - точный курс валют 2024-07-12 09:29
Польша значительно ограничила доходы Беларуси от транзита китайских товаров 2024-07-05 12:29
Валютный ажиотаж спал - украинцы перестали массово скупать доллары в банках 2024-07-05 09:29
Доллар и евро в начале недели снова начали дорожать - курс валют 2024-07-02 11:33