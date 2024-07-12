Экономика Доллар и евро в Украине продолжают дорожать - точный курс валют

2024-07-12 09:29

Курс гривны снова немного снизился по отношению к доллару и евро в обменных пунктах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся еще на 5 копеек - до 41,05 гривны, а курс евро вырос на 10 копеек - до 44,60 гривны.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,55 гвн, а евро - по 43,70 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,84-40,86 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.