Экономика Курс гривны впервые за долгое время стабилизировался по отношению к доллару и евро

2024-07-22 15:39

В понедельник курс гривны стабилизировался по отношению к доллару и немного укрепил по отношению к евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара остался на уровне 41,95 грн., а курс евро снизился на 5 копеек, до 45,85 грн.

Сегодня обменные пункты покупают доллар, в среднем, по 41,20 грн., а евро – по 45,00 грн.

На межбанке курс американская валюта находится на уровне 41,49-41,51 грн/доллар (купля-продажа) – по-прежнему по сравнению с закрытием в предыдущий день.

В минувшую пятницу Нацбанк повысил курс доллара к гривне на понедельник до нового исторического максимума – 41,4912 грн (+0,0692 грн). Курс евро сегодня составляет 45,186 грн (-0,0758 грн).

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