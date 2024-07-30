Экономика Названы реальные потери украинских фермеров из-за аномальной жары

2024-07-30 11:33

Из-за аномальной жары в Украине урожай ранних зерновых сократится на 5%, а поздние культуры могут потерять до 15%. Об этом сказал исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас завершаются сбор ранних зерновых культур, пшеницы и ячменя и других и "такие нетипично высокие температуры вызвали стресс растений и не могут пройти незамеченными".

"Здесь было влияние жары… Пострадали на 10-15% юго-восточные регионы, уменьшилась урожайность. Но в центральных и северных регионах наоборот была больше, поэтому в среднем показатель по стране будет где-то на 5%", – рассказал Высоцкий.

В то же время на позднюю группу зерновых – кукурузу, сою и подсолнечник – влияние будет более значительным.

"Выглядит так предварительно, что будет в большинстве регионов, не во всех, снижена урожайность. На сегодняшний день выглядит, что она будет меньше на 15%", – сказал чиновник.

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