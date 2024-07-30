Экономика На наличном рынке доллар и евро начали постепенно дешеветь - курс валют на сегодня

2024-07-30 13:35

Курс гривны продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился еще на 5 копеек до 41,50 гривен, а курс евро упал на 10 копеек до 45,10 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,00 грн., а евро - по 44,40 грн.

На межбанке американская валюта сейчас находится на уровне 41,02-41,07 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Нацбанк снизил официальный курс доллара по отношению к гривне до уровня 41,098 грн (-0,0997 грн). Курс евро составляет 44,6324 грн (-0,0506 грн).

 

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Названы реальные потери украинских фермеров из-за аномальной жары 2024-07-30 11:33
Нацбанк упростил доступ иностранному бизнесу для восстановления Украины 2024-07-25 10:27
Курс гривны впервые за долгое время стабилизировался по отношению к доллару и евро 2024-07-22 15:39