Экономика Мировые цены на нефть продолжают стремительно снижаться

2024-08-02 16:31

Мировые цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне ниже $80 за баррель - минимума с начала июня. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, сентябрьские фьючерсы на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures упали до $78,89 за баррель. В понедельник этот сорт подешевел на $1,35 (1,7%), до $79,78 за баррель.

Между тем, сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) до $75,66 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,35 (1,8%), до $75,81 за баррель.

Обе марки завершили в минусе три недели подряд.

Как отмечает Reuters, цены на нефть упали на фоне беспокойства по поводу спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере, в то время как рынок отверг риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Сообщается, что ряд неутешительных экономических новостей из Китая недавно потряс рынки. Производственная активность в Китае, по всей вероятности, опять значительно сократилась.