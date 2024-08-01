Экономика Курс доллара на наличном рынке стабилизировался после продолжительного снижения

2024-08-01 08:26

Курс доллара стабилизировался в обменных пунктах после продолжительного снижения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине остался без изменений - 41,30 грн, курс евро упал на 5 копеек до 44,85 грн.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,80 грн, а евро - по 44,15 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 40,92-41,95 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

В свою очередь Нацбанк немного снизил курс доллара по отношению к гривне - 41,0291 грн (-0,0187 грн). Курс евро составляет 44,4181 грн (+0,0126 грн).

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