Экономика После недельного снижения доллар и евро резко подорожали - курс валют на сегодня

2024-08-02 08:26

Курс гривны заметно снизился по отношению к доллару и евро на наличном рынке в начале нового месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 15 копеек до 41,45 грн, курс евро тоже вырос на 15 копеек до 45,00 грн.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,95 грн, а евро - по 44,30 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,10-41,14 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Накануне Нацбанк снизил курс доллара к гривне восьмой банковский день - 41,0063 грн (-0,0228 грн). Курс евро составляет 44,4016 грн (-0,0165 грн).