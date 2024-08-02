Мир Китай и Индия провели переговоры по ситуации на совместной границе

2024-08-02 13:30

Китай и Индия провели переговоры по ситуации на совместной границе.

Переговоры состоялись в рамках Рабочего механизма консультаций и координации по вопросам китайско-индийской границы (WMCC).

Напомним, вышеуказанный совместный китайско-индийский Рабочий механизм был создан в 2012 году.

К настоящему времени на уровне дипломатических представителей состоялось уже 30 раундов переговоров в рамках Рабочего механизма WMCC.

Нынешний раунд переговоров состоялся в Нью-Дели 31 июля.

Предыдущий раунд переговоров был проведен Пекине 24 марта текущего года.

Следует также отметить, что нынешние переговоры прошли «в дополнение» к обсуждениям на недавних встречах глав МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара и МИД Китая Ван И, которые были проведены в Астане (саммит ШОС), а также во Вьентьяне (саммит АСЕАН).

«Переговоры были сосредоточены на поиске скорейшего решения оставшихся вопросов вдоль «Линии актуального контроля» (LAC) с целью стабилизации и восстановления двусторонних отношений», - прокомментировали состоявшийся раунд переговоров в МИД Индии.

«Восстановление мира и спокойствия, а также уважение к LAC являются важнейшей основой для восстановления нормальных двусторонних отношений», - подчеркнули в МИД Индии.

Игорь Шевырев.