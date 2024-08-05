Мир США разворачивают дополнительные военные силы на Ближнем Востоке

2024-08-05 13:32

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что США разворачивают дополнительные военные силы на Ближнем Востоке для деэскалации напряженности в регионе, пишет Reuters.

"Общая цель состоит в том, чтобы снизить температуру в регионе, сдержать эти атаки и защититься от них, а также избежать регионального конфликта", - сказал Файнер.

Он добавил, что США и Израиль готовятся к любым возможным действиям. В частности, он сказал, что в апреле была "весьма вероятная угроза" региональному "пожару", когда Иран совершил атаку на территорию Израиля с помощью беспилотников и ракет после того, как Тегеран обвинил Тель-Авив в ударе по своему консульству в Дамаске 1 апреля. Теперь США хотят быть готовы, если такая ситуация возникнет снова.