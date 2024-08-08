Спорт Майк Тайсон назвал главную ошибку Фьюри в бою против Александра Усика

2024-08-08 12:30

Майк Тайсон считает, что Тайсону Фьюри не хватило единого для победы над Александром Усиком в первом бою боксеров.

Британец не серьезно отнесся к сопернику, а потому проиграл. Так что легендарный в прошлом чемпион посоветовал Фьюри исправить этот недостаток, и его победа станет более вероятной.

"Тайсону Фьюри нужно отнестись к реваншу более серьезно и он сможет попытаться победить Усика", - сказал Майк Тайсон для Boxing King Media.

Реванш Усика из Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

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