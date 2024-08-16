Экономика В НБУ оценили ситуацию на валютном рынке и назвали причину скачков курса

2024-08-16 08:26

В Национальном банке Украины оценили ситуацию на валютном рынке по состоянию на конец лета 2024 года. Регулятор полностью допускает колебания курса доллара не только в сторону повышения, но и понижения. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

"Мы не терпим девальвацию. Мы терпим гибкость - умеренные колебания курса, под влиянием спроса и предложения, в какую сторону они бы не происходили, если они не угрожают ценовой стабильности", - сказал он.

По словам Пышного, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает ощущение валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.

"Курс должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Но в тот момент, когда курс превращается в генератор шока, Нацбанк, конечно, принимает соответствующие меры. Тем более что золотовалютные резервы на это есть. Мы "срезаем" пики опасной волатильности и поддерживаем конструктивную неопределенность", - добавил глава НБУ.

Напомним, за первые семь месяцев 2024 года официальный курс доллара вырос на 8% - до 41 гривны. НБУ фактически контролирует курс посредством интервенций на межбанке. В июле курс прыгнул до 41,50 грн/доллар, после чего НБУ заявил, что это уже угрожает ценовой стабильности, и начал снижать курс.

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