Экономика Доллар и евро в начале новой недели опять заметно подорожали - курс валют

2024-08-20 08:25

Курс гривны немного снизился по отношению к доллару и евро в обменных пунктах в начале новой недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек до 41,45 гривен, а курс евро подскочил сразу на 15 копеек до 45,60 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,95 грн, а евро - по 44,90 грн.

На межбанке курс американской валюты находится на уровне 41,27-41,29 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в пятницу.

Нацбанк повысил курс доллара по отношению к гривне после снижения два дня подряд - 41,211 грн (+0,0728 грн). Курс евро составляет 45,2991 грн (-0,0064 грн).

В целом, за последние две недели структурный дефицит валюты на межбанке несколько снизился. За прошедшую неделю НБУ продал на межбанке чуть больше 500 млн долларов. С начала года регулятор продал 19 млрд долларов, что значительно меньше международной помощи Украине, которая достигла 24,5 млрд долларов.

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