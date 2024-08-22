Экономика Курс евро на наличном рынке преодолел еще один психологический рубеж

2024-08-22 12:30

Курс гривны снизился по отношению к доллару и евро на наличном рынке. При этом европейская валюта активно дорожает из-за курсовых изменений на международном рынке, сообщает РБК-Украина в четверг, 22 августа.

Средний курс продажи доллара в Украине поднялся на 5 копеек - до 41,55 гривны, курс евро вырос на 15 копеек - до 46,10 гривны.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,00 грн, а евро - по 45,40 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,37-41,39 грн/доллар (купля-продажа) - на 3 копейки выше по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Вчера Нацбанк снизил курс доллара по отношению к гривне после трехдневного роста - 41,2975 грн (-0,0484 грн).

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