Экономика Доллар и евро в Украине продолжают быстро дорожать - курс валют

2024-08-27 09:24

Курс гривны начал снижаться по отношению к доллару и евро в обменниках в начале новой рабочей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара поднялся на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 46,20 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,50 грн, а евро - по 45,50 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,29-41,31 грн/доллар (купля-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.