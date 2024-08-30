Экономика В конце рабочей недели курс гривны немного укрепился по отношению к доллару и евро

2024-08-30 09:29

Курс гривны начал укрепляться по отношению к доллару и евро после нескольких дней стабильности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Средний курс продажи доллара в Украине снизился на 5 копеек до 41,45 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 46,10 гривен.

Обменные пункты покупают доллар в среднем по 40,95 грн, а евро - по 45,40 грн.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,17-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

 

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