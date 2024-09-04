Политика путин убежден, что роССия может медленно поглощать Украину – ISW

2024-09-04 18:26

По оценкам ISW, Путин пытается сохранить российское наступление на Покровск за счет задержки зачистки Курска.

Владимир Путин, скорее всего, до сих пор не перекинул в Курскую область РФ боеспособные подразделения для вытеснения ВСУ, поскольку не отказался от "поглощения" Украины.

Об этом идет речь в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

В течение нескольких недель ISW наблюдала признаки того, что российское военное командование передислоцирует силы из северной Харьковской области, линии Купянск-Сватово-Кременная и западной Запорожской области в Курскую область, а недавно заметила признаки того, что российское военное командование передислоцирует силы. предназначены для будущих более приоритетных наступательных операций в направлении Покровска в Курскую область.

"Президент" России Владимир Путин до сих пор избегал передислокации боеспособных и опытных фронтовых подразделений, которые, вероятно, будут необходимы для вытеснения украинских войск из Курской области. И заявление Зеленского свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, будут удерживать позиции на территории площадью более 1100 квадратных километров., где, по сообщениям, действуют украинские войска в Курской области, пока Путин не решит ввести такие войска", — говорится в сообщении.

По оценкам ISW, Путин пытается сохранить российское наступление на Покровск за счет задержки зачистки Курска, но "это вторжение, вероятно, повлечет ряд других важных последствий для российских военных операций в течение разных периодов времени, независимо от его влияния на текущую операцию в Покровске".

Аналитики предполагают, что украинское вторжение в Курскую область оказывает влияние на российских военных на оперативном уровне. Однако оно не изменило стратегическое мышление Путина.

"Путин считает, что Россия может медленно и на неопределенное время поглотить Украину путем постепенного продвижения вперед и что она может достичь своих целей путем войны на истощение против украинских сил и прекращения поддержки Украины со стороны Запада. Оценки, которые делают Путина невосприимчивым к мирным переговорам на других условиях, кроме капитуляции Украины и Запада, перед его требованиями", — считают в ISW.

Напомним, в издании The Wall Street Journal предполагается, что Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия.