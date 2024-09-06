Политика ISW назвал страны, которые помогают рашистам обходить западные санкции

2024-09-06 12:29

Московия полагается на Индию, Сербию и Китай в вопросе обхода западных санкций. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают информацию из издания Financial Times (FT) со ссылкой на истоки из российской государственной корреспонденции, что Министерство промышленности и торговли россии разработало план потратить почти один миллиард долларов на защиту критических электронных компонентов в октябре 2022 года, который, как сообщается, включал возможность строительства объектов в Индии для доступа к таким компонентам.

рф тайно покупала чувствительную электронику двойного назначения в Индии за "значительные запасы" индийских рупий, накопленных российскими банками, благодаря увеличению продаж нефти в страну.

В ISW уже наблюдали признаки того, что иностранные компании и банки, в том числе в КНР, теперь неохотнее проводят операции с российскими актерами из-за опасений вторичных санкций Запада, которые могут повлиять на попытки россии избежать санкций.

"Похоже, что россия полагается на несколько стран, в том числе Индию, Сербию и Китайскую Народную Республику, в пределах своих усилий во избежание западных санкций", - говорится в сообщении.

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